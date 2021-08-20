توفي السيد جرجس مزرعاني والد العقيد الركن جوزف مزرعاني من لواء المشاة السابع.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 8 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة مار شربل – قاع الريم – زحلة, ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 161319 / 79.