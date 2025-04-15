توفي السيد محمد محمد والد العقيد الركن خالد محمد من فوج مغاوير البحر.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥ عقب صلاة الظهر الساعة ١٣:٠٠ في مدافن العائلة الكائنة في بلدة السنديانة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل العائلة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخَي ١٦ و٢٠٢٥/٤/١٧ في قاعة مسجد البلدة المذكورة، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٨ ابتداءً من الساعة ١٧:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٣٠ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز – طرابلس.