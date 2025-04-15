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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 04/15/2025 - 11:13
توفي السيد محمد محمد والد العقيد الركن خالد محمد من فوج مغاوير البحر.
توفي السيد محمد محمد والد العقيد الركن خالد محمد من فوج مغاوير البحر.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥ عقب صلاة الظهر الساعة ١٣:٠٠ في مدافن العائلة الكائنة في بلدة السنديانة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل العائلة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخَي ١٦ و٢٠٢٥/٤/١٧ في قاعة مسجد البلدة المذكورة، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٨ ابتداءً من الساعة ١٧:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٣٠ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز – طرابلس.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 15, 2025