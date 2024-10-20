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Published by lebarmy2 on أحد, 10/20/2024 - 13:47
توفي السيد يوسف عيسى سعاده والد العقيد الركن داني سعاده من أركان الجيش للعديد - مديرية الأفراد.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢١ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديسة تقلا - سد البوشرية.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعقيد الركن داني سعاده على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۱۳۳٥۱۳.
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Date:
الأحد, أكتوبر 20, 2024