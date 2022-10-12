توفي بتاريخ 9 / 12 / 2022 العريف المتقاعد الياس عيد والد العقيد الركن روجيه عيد من مقر عام الجيش.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 12 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس – الجليلية – الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 11 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سانت ريتا – حرش تابت، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 446964 / 03 .