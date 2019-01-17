توفي الحاج عبد الغني عبد الغني والد العقيد الركن سامر عبد الغني من الكلية الحربية.

يقام المأتم بتاريخ 15 /1 /2019 بعد صلاة العصر في مسجد بلدة كفرشوبا.

تقبل التعازي قبل الدفن في قاعة مسجد بلدة كفرشوبا وبتاريخي 16 و 17 /1 /2019 لغاية صلاة الظهر في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخ 18 / 1 /2019 للرجال إبتداءً من صلاة العصر حتى صلاة العشاء في قاعة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري – صيدا وللنساء في مجدليون صيدا- قرب مسجد الرحمن.