- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on خميس, 01/17/2019 - 14:30
توفي الحاج عبد الغني عبد الغني والد العقيد الركن سامر عبد الغني من الكلية الحربية.
توفي الحاج عبد الغني عبد الغني والد العقيد الركن سامر عبد الغني من الكلية الحربية.
يقام المأتم بتاريخ 15 /1 /2019 بعد صلاة العصر في مسجد بلدة كفرشوبا.
تقبل التعازي قبل الدفن في قاعة مسجد بلدة كفرشوبا وبتاريخي 16 و 17 /1 /2019 لغاية صلاة الظهر في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخ 18 / 1 /2019 للرجال إبتداءً من صلاة العصر حتى صلاة العشاء في قاعة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري – صيدا وللنساء في مجدليون صيدا- قرب مسجد الرحمن.
Ar
Date:
الثلاثاء, يناير 15, 2019