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Published by lebarmy16 on سبت, 03/05/2022 - 13:28
توفي السيد نديم حرب والد العقيد الركن عبدالله حرب من مديرية التوجيه ووالد زوجة العميد المهندس المتقاعد وسام صافي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد نديم حرب والد العقيد الركن عبدالله حرب من مديرية التوجيه ووالد زوجة العميد المهندس المتقاعد وسام صافي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 3 / 2022 الساعة 11.00 في دار آل حرب – غريفه – الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 7و 8 / 3 / 2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار آل حرب – غريفه وبقية الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
العقيد الركن عبدالله حرب: خلوي: 894933 / 03.
العميد المهندس المتقاعد وسام صافي: خلوي: 642214 / 03.
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Date:
السبت, مارس 5, 2022