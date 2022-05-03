توفي السيد نديم حرب والد العقيد الركن عبدالله حرب من مديرية التوجيه ووالد زوجة العميد المهندس المتقاعد وسام صافي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 3 / 2022 الساعة 11.00 في دار آل حرب – غريفه – الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 7و 8 / 3 / 2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار آل حرب – غريفه وبقية الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

العقيد الركن عبدالله حرب: خلوي: 894933 / 03.

العميد المهندس المتقاعد وسام صافي: خلوي: 642214 / 03.