Published by lebarmy16 on سبت, 03/05/2022 - 13:28

توفي السيد نديم حرب والد العقيد الركن عبدالله حرب من مديرية التوجيه ووالد زوجة العميد المهندس المتقاعد وسام صافي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 3 / 2022 الساعة 11.00 في دار آل حرب – غريفه – الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 7و 8 / 3 / 2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار آل حرب – غريفه وبقية الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
العقيد الركن عبدالله حرب: خلوي: 894933 / 03.
العميد المهندس المتقاعد وسام صافي: خلوي: 642214 / 03.

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Date: 
السبت, مارس 5, 2022