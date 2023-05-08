توفي السيد ابراهيم العكاوي والد العقيد الركن عبد الحميد العكاوي من الطبابة العسكرية.

أقيم المأتم بتاريخ 5 / 8 / 2023 الساعة 12.45 في جامع الخاشقجي – قصقص.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل الفقيد الكائن في زقاق البلاط – شارع خليل سركيس – مقابل محطة الضناوي – بناية الصنائع – الطابق السابع، وبتاريخي 6 و 7 / 8 / 2023 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 16.30 ولغاية الساعة 19.30في مركز توفيق طبارة – الصنائع – الطابق التاسع، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن عبد الحميد العكاوي على رقم الهاتف: 924052 / 71 .