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Published by lebarmy3 on جمعة, 04/20/2018 - 21:48
توفي السيد سركيس معوض والد العقيد الركن محسن معوض من لواء المشاة التاسع.
توفي السيد سركيس معوض والد العقيد الركن محسن معوض من لواء المشاة التاسع.
يقام المأتم بتاريخ 2018/4/21 الساعة 15.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي بتاريخ 2018/4/20 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 2018/4/21 قبل الدفن وبعده وبتاريخ 2018/4/22 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وسيقام قداس وجناز بتاريخ 2018/4/22 الساعة 17.00.
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Date:
الجمعة, أبريل 20, 2018