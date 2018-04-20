توفي السيد سركيس معوض والد العقيد الركن محسن معوض من لواء المشاة التاسع.

يقام المأتم بتاريخ 2018/4/21 الساعة 15.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي بتاريخ 2018/4/20 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 2018/4/21 قبل الدفن وبعده وبتاريخ 2018/4/22 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وسيقام قداس وجناز بتاريخ 2018/4/22 الساعة 17.00.