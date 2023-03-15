توفي بتاريخ 14 / 3 / 2023 السيد رشراش عواد والد العقيد الركن مدين عواد من أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 3 / 2023 في جبانة بلدته عانوت – الشوف بعد صلاة العصر.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة حي الضيعة – طريق خلة سلمان، وبعده حتى الساعة 18.00، بتاريخ 16 / 3 / 2023 من الساعة 15.00 حتى الساعة 18.00 وبتاريخ 17 / 3 / 2023 من بعد صلاة الظهر حتى الساعة 19.00 في قاعة مسجد خالد بن الوليد وعلى رقم الهاتف: 468761 / 03.