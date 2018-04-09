توفي بتاريخ 3 / 9 / 2018 المعاون اول المتقاعد ميشال ابي شقره والد العقيد الركن مسعود ابي شقره من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 9 / 2018 الساعة 16.30 في كنيسة مار مخايل – رياق.

تقبل التعازي بتاريخه في منزل الفقيد وبتاريخي 4و 5 / 9 / 2018 في صالون الكنيسة المذكورة وذلك إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00.