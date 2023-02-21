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Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 02/21/2023 - 15:47
توفي السيد حسني الحاج والد العقيد الركن معمر الحاج من فرع مخابرات منطقة البقاع.
توفي السيد حسني الحاج والد العقيد الركن معمر الحاج من فرع مخابرات منطقة البقاع.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 2 / 2023 الساعة 16.30 في جبانة بلدة برجا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخي 22 و 23 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الوالدين – برجا، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن معمر الحاج على رقم الهاتف: خلوي: 500595 / 70.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 21, 2023