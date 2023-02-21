توفي السيد حسني الحاج والد العقيد الركن معمر الحاج من فرع مخابرات منطقة البقاع.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 2 / 2023 الساعة 16.30 في جبانة بلدة برجا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخي 22 و 23 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الوالدين – برجا، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن معمر الحاج على رقم الهاتف: خلوي: 500595 / 70.