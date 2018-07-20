توفي السيد جورج عواد والد العقيد الركن ميشال عواد من لواء الدعم - فوج المضاد للدروع.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 7 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة القديس أندراوس الرسول - عيتا الفخار - راشيا الوادي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 22 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الدخول للروم الأرثوذوكس - الأشرفية.