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Published by lebarmy3 on جمعة, 07/20/2018 - 23:09
توفي السيد جورج عواد والد العقيد الركن ميشال عواد من لواء الدعم - فوج المضاد للدروع.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 7 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة القديس أندراوس الرسول - عيتا الفخار - راشيا الوادي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 22 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الدخول للروم الأرثوذوكس - الأشرفية.
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Date:
الجمعة, يوليو 20, 2018