توفي السيد باز صفير والد العقيد الركن نقولا صفير من منطقة جبل لبنان - قائد موقع حمانا.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 7 / 2022 الساعة 16.00 في كاتدرائية مار زخيا العجائبي - عجلتون.

تقبل التعازي بتاريخ 26 / 7 / 2022 إبتداءًمن الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 27 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 28 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالعقيد الركن نقولا صفير على رقم الهاتف: 70/923852.