توفي السيد صلاح الدين حسن الدنا والد العقيد الركن وليد الدنا من اللواء اللوجستي.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۳/۸ بعد صلاة الظهر في جبانة الشهداء - قصقص - بيروت (قرب مسجد الخاشقجي).
تُقبل التعازي بعد الدفن في المكان نفسه ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٩ و۲۰۲٦/٣/١٠ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في مسجد ذي النورين - قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري - بيروت.

الأحد, مارس 8, 2026