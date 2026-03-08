- En
Published by lebarmy12 on أحد, 03/08/2026 - 10:14
توفي السيد صلاح الدين حسن الدنا والد العقيد الركن وليد الدنا من اللواء اللوجستي.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۳/۸ بعد صلاة الظهر في جبانة الشهداء - قصقص - بيروت (قرب مسجد الخاشقجي).
تُقبل التعازي بعد الدفن في المكان نفسه ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٩ و۲۰۲٦/٣/١٠ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في مسجد ذي النورين - قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري - بيروت.
الأحد, مارس 8, 2026