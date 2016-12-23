توفي المهندس سامي حداد والد العقيد الركن يوسف حداد من فوج التدخل الخامس.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 12 /2016 الساعة 14.00 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – المتحف – مقابل الطبية.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخي 27 و28 / 12 /2016 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون المطرانية المذكورة أعلاه.