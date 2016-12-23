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Published by aahajhassan on جمعة, 12/23/2016 - 11:16
توفي المهندس سامي حداد والد العقيد الركن يوسف حداد من فوج التدخل الخامس.
توفي المهندس سامي حداد والد العقيد الركن يوسف حداد من فوج التدخل الخامس.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 12 /2016 الساعة 14.00 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – المتحف – مقابل الطبية.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخي 27 و28 / 12 /2016 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون المطرانية المذكورة أعلاه.
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Date:
الجمعة, ديسمبر 23, 2016