توفي السد محمد رياض عويدات والد العقيد الشهيد غازي عويدات من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 1 / 2018 بعد صلاة الظهر في جبانة شحيم – حي البيادر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 3 و 4 / 1 / 2018 في منزل الفقيد الكائن في شحيم – حي البلاط وبتاريخ 5 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في مسجد الخاشقجي - قاعة الدكتور محي الدين البرغوث – بيروت.