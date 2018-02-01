Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 01/02/2018 - 11:01

توفي السد محمد رياض عويدات والد العقيد الشهيد غازي عويدات من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 1 / 2018 بعد صلاة الظهر في جبانة شحيم – حي البيادر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 3  و 4 / 1 / 2018 في منزل الفقيد الكائن في شحيم – حي البلاط وبتاريخ 5 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في مسجد الخاشقجي - قاعة الدكتور محي الدين البرغوث – بيروت.

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Date: 
الاثنين, يناير 1, 2018