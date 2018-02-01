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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 01/02/2018 - 11:01
توفي السد محمد رياض عويدات والد العقيد الشهيد غازي عويدات من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السد محمد رياض عويدات والد العقيد الشهيد غازي عويدات من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 1 / 2018 بعد صلاة الظهر في جبانة شحيم – حي البيادر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 3 و 4 / 1 / 2018 في منزل الفقيد الكائن في شحيم – حي البلاط وبتاريخ 5 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في مسجد الخاشقجي - قاعة الدكتور محي الدين البرغوث – بيروت.
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Date:
الاثنين, يناير 1, 2018