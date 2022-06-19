- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on أحد, 06/19/2022 - 18:16
توفي السيد ناصيف بو مخايل والد العقيد الطبيب الأسنان زياد بو مخايل رئيس طبابة منطقة البقاع.
توفي السيد ناصيف بو مخايل والد العقيد الطبيب الأسنان زياد بو مخايل رئيس طبابة منطقة البقاع.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 6 /2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار عبدا – بكفيا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 21 / 6 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 205667 /03.
Ar
Date:
الأحد, يونيو 19, 2022