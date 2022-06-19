توفي السيد ناصيف بو مخايل والد العقيد الطبيب الأسنان زياد بو مخايل رئيس طبابة منطقة البقاع.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 6 /2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار عبدا – بكفيا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 21 / 6 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 205667 /03.