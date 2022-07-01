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Published by lebarmy3 on جمعة, 01/07/2022 - 10:42
توفي السيد علاء الدين معروف طه والد العقيد الطبيب بسام طه من منطقة الشمال.
توفي السيد علاء الدين معروف طه والد العقيد الطبيب بسام طه من منطقة الشمال.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 1 / 2022 عقب صلاة الظهر في مسجد خريبة الجندي - عكار.
تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخي 8 و 9 / 1 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة المسجد المذكور أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/197275.
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Date:
الجمعة, يناير 7, 2022