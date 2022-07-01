توفي السيد علاء الدين معروف طه والد العقيد الطبيب بسام طه من منطقة الشمال.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 1 / 2022 عقب صلاة الظهر في مسجد خريبة الجندي - عكار.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخي 8 و 9 / 1 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة المسجد المذكور أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:70/197275.