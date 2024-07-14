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Published by lebarmy16 on أحد, 07/14/2024 - 08:33
توفي السيد الياس خليل والد العقيد الطبيب جورج خليل من الطبابة العسكرية.
توفي السيد الياس خليل والد العقيد الطبيب جورج خليل من الطبابة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٤/٧/١٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - هتيلا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥ ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٢:٠٠ ومن الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة الصعود الإلهي - كفرحباب - كسروان أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٠٦٧٣٤.
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Date:
السبت, يوليو 13, 2024