توفي السيد الياس خليل والد العقيد الطبيب جورج خليل من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٤/٧/١٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - هتيلا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥ ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٢:٠٠ ومن الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة الصعود الإلهي - كفرحباب - كسروان أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٠٦٧٣٤.