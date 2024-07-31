توفي السيد شامل زين الدين والد العقيد المتقاعد بسام زين الدين (٩٦۰۰۷۳) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣٠ الساعة ۱۱:۰۰ في بلدة بطمة الشوف - قاعة الشيخ.

تقبل التعازي بتاريخي ٢٠٢٤/٧/٣١ و٢٠٢٤/٨/١ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في دار المجلس وسط البلدة المذكورة وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في دار الطائفة الدرزية - بيروت وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٤:٠٠ في بلدة بطمة دار المجلس أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٢٧٨٤٥.