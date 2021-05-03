Published by lebarmy10 on جمعة, 03/05/2021 - 21:45

توفي السيد نمر أبو نكد والد العقيد المتقاعد ميلاد أبو نكد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 3 / 2021 الساعة 12.00 في كنيسة القديسة تقلا – تربل.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
-العقيد المتقاعد ميلاد أبو نكد:696436 /03.
-إبن الفقيد السيد موريس:315502/ 03.
- إبن الفقيد السيد جوزف:920020/ 76.
- إبن الفقيد السيد ريمون: 961397 /03.
- إبن الفقيد السيد روكس:324369 /71.
-إبنة الفقيد السيدة حياة:103149 /76.

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Date: 
الجمعة, مارس 5, 2021