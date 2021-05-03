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Published by lebarmy10 on جمعة, 03/05/2021 - 21:45
توفي السيد نمر أبو نكد والد العقيد المتقاعد ميلاد أبو نكد من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد نمر أبو نكد والد العقيد المتقاعد ميلاد أبو نكد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 3 / 2021 الساعة 12.00 في كنيسة القديسة تقلا – تربل.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
-العقيد المتقاعد ميلاد أبو نكد:696436 /03.
-إبن الفقيد السيد موريس:315502/ 03.
- إبن الفقيد السيد جوزف:920020/ 76.
- إبن الفقيد السيد ريمون: 961397 /03.
- إبن الفقيد السيد روكس:324369 /71.
-إبنة الفقيد السيدة حياة:103149 /76.
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Date:
الجمعة, مارس 5, 2021