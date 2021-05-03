توفي السيد نمر أبو نكد والد العقيد المتقاعد ميلاد أبو نكد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 3 / 2021 الساعة 12.00 في كنيسة القديسة تقلا – تربل.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

-العقيد المتقاعد ميلاد أبو نكد:696436 /03.

-إبن الفقيد السيد موريس:315502/ 03.

- إبن الفقيد السيد جوزف:920020/ 76.

- إبن الفقيد السيد ريمون: 961397 /03.

- إبن الفقيد السيد روكس:324369 /71.

-إبنة الفقيد السيدة حياة:103149 /76.