توفي السيد حليم الحاج والد العقيد باخوس الحاج من لواء المشاة الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 10 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة -أرده.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 7 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة سركيس وباخوس - أرده وبتاريخ 9 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة سيدة المعونات - ذوق مصبح.