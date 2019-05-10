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Published by lebarmy3 on سبت, 10/05/2019 - 21:11
توفي السيد حليم الحاج والد العقيد باخوس الحاج من لواء المشاة الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 10 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة -أرده.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 7 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة سركيس وباخوس - أرده وبتاريخ 9 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00ولغاية الساعة 19.00 في قاعة كنيسة سيدة المعونات - ذوق مصبح.
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Date:
السبت, أكتوبر 5, 2019