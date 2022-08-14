- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on أحد, 08/14/2022 - 17:22
توفي المعاون أول المتقاعد كمال توفيق والد العقيد توفيق توفيق من قطاع جنوب الليطاني.
توفي المعاون أول المتقاعد كمال توفيق والد العقيد توفيق توفيق من قطاع جنوب الليطاني.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 8 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس الحسانية - قضاء جزين.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالعقيد توفيق توفيق على رقم الهاتف:70/727166.
Ar
Date:
الأحد, أغسطس 14, 2022