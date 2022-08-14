توفي المعاون أول المتقاعد كمال توفيق والد العقيد توفيق توفيق من قطاع جنوب الليطاني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 8 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس الحسانية - قضاء جزين.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالعقيد توفيق توفيق على رقم الهاتف:70/727166.