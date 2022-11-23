توفي السيد رامز كشور والد العقيد جهاد كشور من فوج الحدود البرية الثالث.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 11 / 2022 الساعة 13.30 في منزل الفقيد الكائن في بلدة جب جنين – البقاع الغربي ( طريق عام جب جنين – لالا) بالقرب من جامع عمر بن الخطاب وسنتر دسوقي، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 414804 / 03 .