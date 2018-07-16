توفي بتاريخ 15 / 7 / 2018 العريف المتقاعد رجاء الشدياق والد العقيد جوزيف الشدياق من فوج التدخل الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 7 / 2018 الساعة 11.00 في كنيسة مار جرجس – عين الرمانة، ويوارى الثرى في كنيسة مار يوحنا – منيارة – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن في كنيسة مار جرجس – عين الرمانة وبعد الدفن في كنيسة مار يوحنا – منيارة وبتاريخ 17 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس – عين الرمانة.