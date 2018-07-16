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Published by lebarmy4 on اثنين, 07/16/2018 - 11:33
توفي بتاريخ 15 / 7 / 2018 العريف المتقاعد رجاء الشدياق والد العقيد جوزيف الشدياق من فوج التدخل الثاني.
توفي بتاريخ 15 / 7 / 2018 العريف المتقاعد رجاء الشدياق والد العقيد جوزيف الشدياق من فوج التدخل الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 7 / 2018 الساعة 11.00 في كنيسة مار جرجس – عين الرمانة، ويوارى الثرى في كنيسة مار يوحنا – منيارة – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن في كنيسة مار جرجس – عين الرمانة وبعد الدفن في كنيسة مار يوحنا – منيارة وبتاريخ 17 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس – عين الرمانة.
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Date:
الأحد, يوليو 15, 2018