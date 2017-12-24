توفي السيد أحمد مهنا والد كل من العقيد حسان مهنا من لواء المشاة التاسع والنقيب المتقاعد باسم مهنا من ضباط المديرية العامة للأمن العام.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 12 / 2017 عقب صلاة العصر في منزل الفقيد الكائن في محلة جبل محسن – طرابلس قرب جامع فاطمة الزهراء ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في المحلة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 25و 26 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الرابطة الإجتماعية مدخل جبل محسن – طرابلس.

(رقم هاتف العقيد حسان مهنا : 03/832682)