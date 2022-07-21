توفي بتاريخ 21 / 7 / 2022 المعاون المتقاعد أشرف فواز والد العقيد خالد فواز من لواء الدعم - الكتيبة اللوجستية ووالد زوجة العقيد المتقاعد علي جسار من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 21 / 7 / 2022 الساعة 17.00 في جبانة آل فواز في بلدة شحيم.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 22 و 23 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في خلية مسجد الرحمن - شحيم أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

- العقيد خالد فواز:03/292363.

- العقيد المتقاعد علي جسار:03/868236.