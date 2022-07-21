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Published by lebarmy3 on خميس, 07/21/2022 - 21:11
توفي بتاريخ 21 / 7 / 2022 المعاون المتقاعد أشرف فواز والد العقيد خالد فواز من لواء الدعم - الكتيبة اللوجستية ووالد زوجة العقيد المتقاعد علي جسار من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 21 / 7 / 2022 المعاون المتقاعد أشرف فواز والد العقيد خالد فواز من لواء الدعم - الكتيبة اللوجستية ووالد زوجة العقيد المتقاعد علي جسار من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 21 / 7 / 2022 الساعة 17.00 في جبانة آل فواز في بلدة شحيم.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 22 و 23 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في خلية مسجد الرحمن - شحيم أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- العقيد خالد فواز:03/292363.
- العقيد المتقاعد علي جسار:03/868236.
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Date:
الخميس, يوليو 21, 2022