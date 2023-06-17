توفي السيد منير رفيق الغصيني والد العقيد سائد الغصيني من مقرّ عام الجيش.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 6 / 2023 الساعة 12.00 في دار آل الغصيني - بعقلين.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار آل الغصيني وبتاريخي 19 و 20 / 6 / 2023 إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 وباقي أيام الأسبوع في منزل ولده العقيد سائد الغصيني - بعقلين أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/597772.