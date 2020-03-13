توفي السيد طنوس لحود والد العقيد سليمان لحود من لواء المشاة السادس.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 3 / 2020 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة لورد-برسا-حي البرقاشة-الكورة و ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 13 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 15 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 20.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.