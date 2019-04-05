توفي الرقيب المتقاعد نديم حرب والد العقيد سمير حرب من اركان الجيش للتجهيز.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 5 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة كاتدرائية القديسة تقلا - بكاسين.

تقبل التعازي بتاريخ 5 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 6 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 / 5 / 2019 من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير جديدة المتن.