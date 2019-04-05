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Published by lebarmy3 on سبت, 05/04/2019 - 21:01
توفي الرقيب المتقاعد نديم حرب والد العقيد سمير حرب من اركان الجيش للتجهيز.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 5 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة كاتدرائية القديسة تقلا - بكاسين.
تقبل التعازي بتاريخ 5 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 6 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 / 5 / 2019 من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير جديدة المتن.
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Date:
السبت, مايو 4, 2019