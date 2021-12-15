توفي السيد حسين بيطار والد العقيد عبد الحسن بيطار من منطقة الجنوب.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 12 / 2021 الساعة 14,30 في جبانة بلدة صور.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتواريخ 16، 17، 18 / 12 / 2021 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 12,00 ومن الساعة 14,00 ولغاية 16,30 في مجمع الخضرا – صور، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف 03/285034، يقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته بتاريخ 19 / 12 / 2021 الساعة 10,00 في نادي الإمام الصادق – صور.