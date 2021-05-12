توفي السيد حلمي طي بو درغم والد العقيد عياد طي بو درغم من منطقة جبل لبنان وشقيق اللواء الركن المتقاعد المتوفي محمود طي بو درغم رئيس الأركان السابق.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 12 /2021 الساعة 11.00 في بلدة كفرحيم – دار البلدة قضاء الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 7 / 12 /2021 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد على رقم الهاتف: 410105 /03.