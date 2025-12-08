توفي السيد عباس محمد الموسوي والد العقيد فضل الموسوي من جهاز إسكان العسكريين المتطوعين.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ الساعة ۱۳,۰۰ في روضة الصالحين - جادة الرئيس بري - النبطية.

تقبل التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٩ و ١٢/١٠/ ٢٠٢٥ في منزل الفقيد الكائن في حي الميدان - النبطية ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في الجمعية التخصصية - الرملة البيضاء - بيروت ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢ الساعة ١٠,٠٠ في حسينية النبطية، أو عبر الاتصال بالعقيد فضل الموسوي على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٩٤٦٨٠٣.