Published by lebarmy15 on اثنين, 12/08/2025 - 21:26
توفي السيد عباس محمد الموسوي والد العقيد فضل الموسوي من جهاز إسكان العسكريين المتطوعين.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ الساعة ۱۳,۰۰ في روضة الصالحين - جادة الرئيس بري - النبطية.
تقبل التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٩ و ١٢/١٠/ ٢٠٢٥ في منزل الفقيد الكائن في حي الميدان - النبطية ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في الجمعية التخصصية - الرملة البيضاء - بيروت ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢ الساعة ١٠,٠٠ في حسينية النبطية، أو عبر الاتصال بالعقيد فضل الموسوي على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٩٤٦٨٠٣.
Date:
الاثنين, ديسمبر 8, 2025