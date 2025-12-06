توفي السيد متري مطانيوس نصر الله والد العقيد مطانس نصر الله من مديرية المخابرات.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٧ الساعة ۱۲,۰۰ في كنيسة سانت ريتا - الجديدة، ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسه في القاع حيث تقام صلاة البخور الساعة ١٥,٣٠ في كنيسة مار جرجس، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٨ اعتبارًا من الساعة ۱٢,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون كنيسة سانت ريتا - الجديدة، أو عبر الإتصال بالعقيد مطانس نصرالله على رقم الهاتف الخلوي : ۷۹/۱۹۰۱۰۹ .