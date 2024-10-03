توفي السيد فهيم سمعان والد العميد اسطفان سمعان من معهد تدريب الأفراد.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديس شربل الشهيد - أجد عبرين - الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٥ ابتداء من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۲۱۰۷۱۷.