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Published by lebarmy3 on خميس, 10/03/2024 - 20:56
توفي السيد فهيم سمعان والد العميد اسطفان سمعان من معهد تدريب الأفراد.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديس شربل الشهيد - أجد عبرين - الكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٥ ابتداء من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۲۱۰۷۱۷.
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Date:
الخميس, أكتوبر 3, 2024