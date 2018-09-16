توفي السيد خليل كعيكاتي والد العميد الإداري المتقاعد ابراهيم كعيكاتي ووالد زوجة الرائد الإداري المتقاعد نزيه بليق كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 9 /2018 الساعة 16.00 في مسجد البسطا الفوقا، ويوارى الثرى في جبانة الأوقاف الإسلامية الجديدة – الحرش.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في طريق الجديدة – شارع الرواس – بناية كعيكاتي، وبتاريخي 17 و 18 / 9 /2018 ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب في قاعة مسجد ذو النورين – تقاطع بشارة الخوري.

(رقم هاتف العميد الإداري المتقاعد ابراهيم كعيكاتي 546815 /70).