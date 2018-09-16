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Published by lebarmy2 on أحد, 09/16/2018 - 18:24
توفي السيد خليل كعيكاتي والد العميد الإداري المتقاعد ابراهيم كعيكاتي ووالد زوجة الرائد الإداري المتقاعد نزيه بليق كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد خليل كعيكاتي والد العميد الإداري المتقاعد ابراهيم كعيكاتي ووالد زوجة الرائد الإداري المتقاعد نزيه بليق كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 9 /2018 الساعة 16.00 في مسجد البسطا الفوقا، ويوارى الثرى في جبانة الأوقاف الإسلامية الجديدة – الحرش.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في طريق الجديدة – شارع الرواس – بناية كعيكاتي، وبتاريخي 17 و 18 / 9 /2018 ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب في قاعة مسجد ذو النورين – تقاطع بشارة الخوري.
(رقم هاتف العميد الإداري المتقاعد ابراهيم كعيكاتي 546815 /70).
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Date:
الأحد, سبتمبر 16, 2018