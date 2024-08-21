توفي السيد يوسف خليل إبراهيم (إسكندر) والد العميد الإداري المتقاعد سايد إبراهيم (۸۳۰۲٤۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/۸/۲۲ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان - حارة الجديدة - مجدليا - زغرتا.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٢ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٤/۸/۲۳ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في كنيسة سيدة الانتقال - الضهر - القبيات.