Published by lebarmy2 on أربعاء, 08/21/2024 - 18:08

توفي السيد يوسف خليل إبراهيم (إسكندر) والد العميد الإداري المتقاعد سايد إبراهيم (۸۳۰۲٤۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/۸/۲۲ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان - حارة الجديدة - مجدليا - زغرتا.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٢ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٤/۸/۲۳ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في كنيسة سيدة الانتقال - الضهر - القبيات.

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Date: 
الأربعاء, أغسطس 21, 2024