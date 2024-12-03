توفي السيد جوزف حداد والد العميد الإداري جورج حداد من المفتشية العامة .

يقام المأتم بتاريخ 13 / 3 / 2024 الساعة 15,30 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس (مار متر) – الأشرفية ويوارى الثرى في مدافن العائلة .

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 18,00 ، وبتاريخ 13 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه .