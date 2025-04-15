توفي بتاريخ ۲۰۲٥/٤/١٥ المؤهل الأول المتقاعد عاطف الخوري والد العميد الإداري ريما الخوري من المديرية العامة للإدارة.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ الساعة ۱۳:۳۰ في كنيسة مار يوسف - الروضة، ويوارى الثرى في بلدة الخيام - مرجعيون.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠، وبتاريخ ۲۰۲٥/٤/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحبة العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۱۱۷٤۹۰

وشقيقتها لينا الخوري على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٣٠٨٤٢٤.