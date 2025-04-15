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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/15/2025 - 20:25
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/٤/١٥ المؤهل الأول المتقاعد عاطف الخوري والد العميد الإداري ريما الخوري من المديرية العامة للإدارة.
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/٤/١٥ المؤهل الأول المتقاعد عاطف الخوري والد العميد الإداري ريما الخوري من المديرية العامة للإدارة.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ الساعة ۱۳:۳۰ في كنيسة مار يوسف - الروضة، ويوارى الثرى في بلدة الخيام - مرجعيون.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠، وبتاريخ ۲۰۲٥/٤/١٧ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحبة العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۱۱۷٤۹۰
وشقيقتها لينا الخوري على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٣٠٨٤٢٤.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 15, 2025