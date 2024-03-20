توفي العميد المتقاعد سامي سيقلي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والد العميد الإداري عامر سيقلي من المديرية العامة للإدارة.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - المية ومية في صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٣ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الإداري عامر سيقلي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٣٦٦١٤.