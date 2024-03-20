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Published by lebarmy4 on أربعاء, 03/20/2024 - 15:50
توفي العميد المتقاعد سامي سيقلي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والد العميد الإداري عامر سيقلي من المديرية العامة للإدارة.
توفي العميد المتقاعد سامي سيقلي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والد العميد الإداري عامر سيقلي من المديرية العامة للإدارة.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - المية ومية في صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٣ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الإداري عامر سيقلي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٣٦٦١٤.
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Date:
الأربعاء, مارس 20, 2024