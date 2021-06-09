توفي السيد تامر تامر والد العميد الإداري كارول تامر من مقر عام الجيش ووالد زوجة العميد الإداري ريمون ابي حرب من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 9 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس - بتعبورة - الكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 7 / 9 / 2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 20.00 وقبل الدفن وبعده لغاية الساعة 20.00 في صالون كنيسة مار الياس - بتعبورة أو عبر الإتصال بالعميد الإداري كارول تامر على رقم الهاتف: 03/570075 أو العميد الإداري ريمون ابي حرب على رقم الهاتف: 71/473000.