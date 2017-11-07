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Published by aahajhassan on ثلاثاء, 07/11/2017 - 12:00
توفي الحاج يوسف فاعور والد العميد الإداري المتقاعد حسن فاعور من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج يوسف فاعور والد العميد الإداري المتقاعد حسن فاعور من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 7 / 2017 الساعة 13.00 في بلدة تبنين (الحارة الفوقا) – قضاء بنت جبيل.
تقبل التعازي طيلة أيام الاسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة اعلاه.
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حسن فاعور 908842 /70).
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Date:
الاثنين, يوليو 10, 2017