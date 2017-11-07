توفي الحاج يوسف فاعور والد العميد الإداري المتقاعد حسن فاعور من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 7 / 2017 الساعة 13.00 في بلدة تبنين (الحارة الفوقا) – قضاء بنت جبيل.

تقبل التعازي طيلة أيام الاسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة اعلاه.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حسن فاعور 908842 /70).