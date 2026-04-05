Published by lebarmy2 on أحد, 04/05/2026 - 22:12
توفي السيد فؤاد فرج والد العميد البحري طارق فرج من القوات البحرية.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٦ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - الرميلة - الشوف ويُنقل الجثمان بعد الصلاة إلى مسقط رأسه في بلدة الزعرورية - الشوف حيث يوارى الثرى في مدافن كنيسة سيدة النجاة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير - الرميلة، وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون كنيسة سيدة النجاة - الزعرورية، ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٧ ابتداءً من الساعة ۱۳.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة مار مارون - الدورة - المتن، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٧١/٩٤٥٩٤٥
الأحد, أبريل 5, 2026