توفي السيد عبدو لاوندس والد العميد الركن ادكار لاوندس قائد لواء المشاة الخامس.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 10 /2021 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة سن الفيل – المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 131096 /03.