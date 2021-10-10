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Published by lebarmy2 on أحد, 10/10/2021 - 10:38
توفي السيد عبدو لاوندس والد العميد الركن ادكار لاوندس قائد لواء المشاة الخامس.
توفي السيد عبدو لاوندس والد العميد الركن ادكار لاوندس قائد لواء المشاة الخامس.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 10 /2021 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة سن الفيل – المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 131096 /03.
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Date:
الأحد, أكتوبر 10, 2021