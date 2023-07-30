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Published by lebarmy4 on أحد, 07/30/2023 - 19:41
توفي السيد أحمد خليل شبو والد العميد الركن الاداري المتقاعد انور شبو (830296) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد أحمد خليل شبو والد العميد الركن الاداري المتقاعد انور شبو (830296) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 7 / 2023 الساعة 18.00 في مسجد الرحمة – برجا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي المعبور، وبتاريخ 1 / 8 / 2023 بعد صلاة العصر في قاعة مسجد الديماس – برجا، أو عبر الإتصال بالعميد الركن الإداري المتقاعد انور شبو على رقم الهاتف: 785005 / 70 .
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Date:
الأحد, يوليو 30, 2023