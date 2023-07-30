توفي السيد أحمد خليل شبو والد العميد الركن الاداري المتقاعد انور شبو (830296) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 7 / 2023 الساعة 18.00 في مسجد الرحمة – برجا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي المعبور، وبتاريخ 1 / 8 / 2023 بعد صلاة العصر في قاعة مسجد الديماس – برجا، أو عبر الإتصال بالعميد الركن الإداري المتقاعد انور شبو على رقم الهاتف: 785005 / 70 .