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Published by lebarmy12 on أربعاء, 05/23/2018 - 16:42
توفي السيد عبد الرحمن الجبيلي والد العميد الركن البحري نزيه الجبيلي من مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية.
توفي السيد عبد الرحمن الجبيلي والد العميد الركن البحري نزيه الجبيلي من مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 5 / 2018 الساعة 17,00 بعد صلاة العصر في بلدة القلمون ، ويوارى الثرى في جبانة بلدة القلمون (حارة عين الجامع).
تقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 19,00 للرجال في قاعة المناسبات العزم والسعادة وللنساء في ثانوية المنارة الإسلامية – مقابل قاعة المناسبات - العزم والسعادة.
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Date:
الأربعاء, مايو 23, 2018