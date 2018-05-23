توفي السيد عبد الرحمن الجبيلي والد العميد الركن البحري نزيه الجبيلي من مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 5 / 2018 الساعة 17,00 بعد صلاة العصر في بلدة القلمون ، ويوارى الثرى في جبانة بلدة القلمون (حارة عين الجامع).

تقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 19,00 للرجال في قاعة المناسبات العزم والسعادة وللنساء في ثانوية المنارة الإسلامية – مقابل قاعة المناسبات - العزم والسعادة.