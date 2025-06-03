توفي الأستاذ عبد الله بركات والد العميد الركن الطيار حسان بركات من القوات الجوية ووالد زوج الرائد المتقاعد أدميتا الأسطا (۲۰۰۸۰۰۰٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار اليان - رأس بعلبك.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة دير المخلص - صربا.