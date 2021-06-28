- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 06/29/2021 - 10:41
توفي الحاج محمد الحصني والد العميد الركن المتقاعد أحمد الحصني من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج محمد الحصني والد العميد الركن المتقاعد أحمد الحصني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 6 / 2021 الساعة 12.30 في مسجد الفتونة – ببنين – عكار.
تقبل التعتزي بتاريخ 28 / 6 / 2021 إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 21.00 وبتاريخي 29 و 30 / 6 / 2021 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي الفتونة أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 465041 /03.
Ar
Date:
الاثنين, يونيو 28, 2021