توفي الحاج محمد الحصني والد العميد الركن المتقاعد أحمد الحصني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 6 / 2021 الساعة 12.30 في مسجد الفتونة – ببنين – عكار.

تقبل التعتزي بتاريخ 28 / 6 / 2021 إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 21.00 وبتاريخي 29 و 30 / 6 / 2021 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي الفتونة أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 465041 /03.