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Published by lebarmy3 on خميس, 01/26/2023 - 14:38
توفي بتاريخ 26 / 1 / 2023 العريف المتقاعد حسن علي والد العميد الركن المتقاعد أحمد علي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 26 / 1 / 2023 العريف المتقاعد حسن علي والد العميد الركن المتقاعد أحمد علي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 1 / 2023 الساعة 11.30 في بلدة كفرتون - عكار.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة ايام في قاعة السلام - كفرتون، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/545733.
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Date:
الخميس, يناير 26, 2023