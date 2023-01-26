توفي بتاريخ 26 / 1 / 2023 العريف المتقاعد حسن علي والد العميد الركن المتقاعد أحمد علي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 1 / 2023 الساعة 11.30 في بلدة كفرتون - عكار.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة ايام في قاعة السلام - كفرتون، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/545733.