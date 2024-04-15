توفي السيد يوسف رشيد سروع والد العميد الركن المتقاعد أنطوان سروع (٨٥٠١٠١) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ الساعة ١٦:٣٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان – الأشرفية، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة – الحدث.

تقبل التعازي بتاريخي ١٦ و٢٠٢٤/٤/١٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد أنطوان سروع على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٨٩٧١١.