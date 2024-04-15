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Published by lebarmy15 on اثنين, 04/15/2024 - 18:18
توفي السيد يوسف رشيد سروع والد العميد الركن المتقاعد أنطوان سروع (٨٥٠١٠١) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد يوسف رشيد سروع والد العميد الركن المتقاعد أنطوان سروع (٨٥٠١٠١) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ الساعة ١٦:٣٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان – الأشرفية، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة – الحدث.
تقبل التعازي بتاريخي ١٦ و٢٠٢٤/٤/١٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد أنطوان سروع على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٨٩٧١١.
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Date:
الاثنين, أبريل 15, 2024